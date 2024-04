⁠Kung Fu Panda 5, cosa sappiamo sul prossimo capitolo della serie

Kung Fu Panda 5 sembra sempre di più una certezza ormai, grazie all'enorme successo ottenuto al box office da Kung Fu Panda 4, che nelle ultime settimane ha dominato i botteghini nord-americani e internazionali per Dreamkworks Animation e Universal Pictures.

Il film nel week-end appena conclusosi ha superato ufficialmente la soglia dei 400 milioni di dollari a livello globale, di cui 166,1 milioni a livello nazionale: in Nord America, addirittura, grazie a questo risultato il franchise di Kung Fu Panda è diventato il secondo franchise di maggior successo di sempre dello studio, dietro solo alla saga di Madagascar.

Perfino in Italia, per quanto possa contare il nostro piccolo mercato nell'ottica generale, Kung Fu Panda 4 sta continuando ad andare benissimo: nel corso della giornata di ieri lunedì 8 aprile, il film è rimasto saldamento nella terza posizione degli incassi più alti, con altri 45.640. Il suo totale adesso è a 9,6 milioni, ed entro la fine della settimana il film d'animazione raggiungerà sicuramente la doppia cifra sforando i 10 milioni.

Al momento della stesura di questo articolo, tuttavia, non c'è ancora stato un annuncio ufficiale per Kung Fu Panda 5, ma i segnali sono estremamente positivi: basti pensare Mike Mitchell, il regista di Kung Fu Panda 4, ha semi-confermato l'arrivo di un quinto capitolo, spiegando che "il nuovo film sembra essere in arrivo. Questa non è assolutamente la fine della storia di Po. Attendete grosse novità con ansia...".

