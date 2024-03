⁠Il Corvo, quando esce il film remake al cinema? Tutto quello che dovete sapere

Quando esce al cinema il remake de Il corvo? Mentre continuano le polemiche sulla nuova interpretazione de Il corvo, cult diretto da Alex Proyas e interpretato da Brandon Lee, ecco tutto quello che dovete sapere sul reboot con Bill Skarsgard.

Il nuovo film del Il corvo uscirà nelle sale americane il 7 giugno prossimo, distribuito da Lionsgate, mentre per vederlo nelle sale cinematografiche italiane bisognerà aspettare due mesi in più, dato che il film dovrebbe arrivare nel nostro paese dal 7 agosto, distribuito da Eagle Pictures: tuttavia questa data non è ancora certa, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti.

Il remake de Il corvo è diretto dal regista Rupert Sanders, e vede Bill Skarsgård alla guida del cast nei panni di Eric Draven, con FKA Twigs come co-protagonista. Nel film ci saranno anche Danny Huston (30 Days of Night), insieme a Laura Birn (Foundation), Sami Bouajila (A Son) e Jordan Bolger (The Woman King). La trama de Il corvo seguirà quella del film originale, a sua volta tratta dall'omonimo fumetto, e racconterà la storia delle due anime gemelle Eric Draven e Shelly Webster, la cui storia d'amore viene brutalmente interrotta da un duplice omicidio: Eric tornerà dal mondo dei morti per vendicare sé stesso e soprattutto l'amata Shelly, dando la caccia ai loro assassini nei panni del 'Corvo'.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale de Il corvo.

Su Babylon (Steelbook 4K UHD Blu-ray Blu-ray Bonus) è uno dei più venduti di oggi.