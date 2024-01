⁠I migliori film Netflix in uscita nel 2024: scoprite le novità più attese

Dopo aver parlato dei 5 film di Netflix da tenere d'occhio questa settimana, ampliamo il nostro sguardo a tutto l'anno che verrà e cerchiamo di capire quali sono i migliori film Netflix in uscita nel 2024.

Con l'animazione diventata negli ultimi anni il piatto forte di Netflix, da segnalare immediatamente Orion e il buio, nuovo film scritto da Charlie Kaufman in uscita dal 2 febbraio, il primo vero grande appuntamento con la piattaforma di streaming on demand. A marzo poi proseguirà la storica collaborazione tra Netflix e Adam Driver con Spaceman, che si preannuncia uno sci-fi di high concept molto distante dai classici film realizzati dal celebre comico, ma anche quella tra la piattaforma di streaming on demand e Millie Bobby Brown, che sarà protagonista del nuovo fantasy Damsel.

Ad aprile arriva poi Rebel Moon: Parte 2 di Zack Snyder, secondo appuntamento su Netflix con il nuovo franchise fantascientifico creato dall'autore di Watchmen e 300, con le chiacchierate Snyder Cut di Parte 1 e Parte 2 che arriveranno sempre nel 2024 in date ancora da annunciare. Tra i titoli più attesi c'è sicuramente anche Beverly Hills Cop 4, che segna il ritorno di Eddie Murphy per un nuovo capitolo originale del franchise cult, ma anche The Old Guard 2, sequel con Charlie Theron, e lo sci-fi The Electric State, nuovo film dei fratelli Russo con protagonista ancora Millie Bobby Brown.

Da segnalare infine anche Back in action, nuovo film che segna il ritorno di Jamie Foxx e Cameron Diaz, il film d'animazione God Country tratto dall'omonimo fumetto e Havoc con Tom Hardy.