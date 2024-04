⁠Dune Messia, quando è ambientata la storia rispetto al primo libro?

Quando è ambientata la storia di Dune Messia rispetto al primo libro? In attesa di capire quando uscirà Dune 2 in streaming, cerchiamo di prevedere come si evolverà la saga cinematografica di Denis Villeneuve.

Come noto Warner Bros e Legendary non hanno ancora dato luce verde a Dune: Parte 3, che però sappiamo essere - per stessa ammissione di Denis Villeneuve e del compositore della colonna sonora Hans Zimmer - un adattamento del romanzo Dune Messia, che al cinema diventerà il terzo capitolo del franchise ma che nel contesto del ciclo di Dune di Frank Herbert è il secondo libro (questo perché, come forse saprete, Denis Villeneuve ha scelto di tratte due film dal primo libro della saga, dividendo la storia a metà).

Chi ha letto il libro sa già che la storia raccontata in Dune Messia si svolge circa 12 anni dopo gli eventi del primo libro: in poco più di un decennio Paul Atreides si è stabilito definitivamente sul trono della galassia, ha vinto la Guerra Santa contro le Grandi Case e, dopo aver causato miliardi di morti su tutti i pianeti da lui governati alla guida dell'esercito dei Fremen, oggi vive su Arrakis come Imperatore.

Sarà particolarmente interessante vedere come Denis Villeneuve intende adattare questa tempistica: nel romanzo di Dune Messia, infatti, Alia è un'adolescente e svolge un ruolo importantissimo, ma nel film Dune: Parte 2 la sorella di Paul non è ancora nata e appare in versione adulta interpretata da Anya Taylor Joy: per riavere l'attrice in Dune: Parte 3 il regista potrebbe inventare una soluzione tutta nuova, e spiegare che la ragazza 'invecchia più velocemente' a causa dei suoi poteri.

Staremo a vedere: come detto il film, sebbene in lavorazione, non ha ancora avuto il via libera ufficiale e quindi per il momento è sprovvisto di una data d'uscita.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.