⁠Dune Parte 2, spiegazione del finale: come si conclude il viaggio di Paul Atreides

Come finisce Dune: Parte 2? Se avete già visto il film di Denis Villeneuve o se semplicemente conoscete il libro originale di Frank Herbert e siete curiosi di scoprire cosa accade nella trasposizione con Timothée Chalamet, siete capitati nel posto giusto.

Dune: Parte 2 è il secondo capitolo della saga cinematografica di Paul Atreides, e porta sullo schermo il resto della storia del primo libro di Dune rimasta 'fuori' dal Dune del 2021: ciò vuol dire che la storia inizia pochissimo tempo dopo la conclusione del primo capitolo, e ritrova Paul e sua madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) insieme al popolo dei Fremen, che li avevano accolti dopo il massacro della famiglia Atreides attuato dalla famiglia degli Harkonnen.

Il secondo episodio è tutto incentrato sul viaggio di Paul Atreides tra i costumi e gli usi dei Fremen e la sua ascesa al ruolo di Muad Dib, il messia di Dune, e soprattutto sulla differenza di idee che divide il popolo dei Fremen: i più anziani e conservatori, come ad esempio Stilgar (Javier Bardem), credono alle profezie che parlano dell'arrivo del Muad Dib che porterà i Fremen 'in Paradiso', profezie alimentate dalla stessa Lady Jessica, nel frattempo eletta Reverenda Madre dei Fremen, mentre i più giovani (come Chani di Zendaya) considerano quelle profezie soltanto delle favole e sostengono che il destino non è scritto. Questa divergenza di visioni (letterale) si lega e si contrappone allo stesso tempo alla storia d'amore tra Paul e Chani, e all'ascesa di Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler), che le Bene Gesserit avrebbero scelto come futuro imperatore della galassia al posto di Paul Atreides (un'altra versione del 'destino', in buona sostanza, con le Bene Gesserit convinte di poterlo manipolare con le loro macchinazioni).

Tuttavia nell'atto finale del film, in cui la visione di Denis Villeneuve per Dune 2 esplode in tutta la sua spettacolarità, tra Avatar: La via dell'acqua e Il signore degli anelli: Le due torri, effettivamente Paul Atreides assurge a ruolo di Muad Dib e uccide prima il Barone Harkonnen e poi in duello Feyd-Rautha dopo aver guidato i Fremen all'assalto della città degli Harkonnen: ormai totalmente soggiogato dal volere di sua madre Lady Jessica (che lo ha anche costretto a bere il veleno dei vermi delle sabbie, che lo ha ucciso momentaneamente prima di una risurrezione fortuita o causata, come dice la profezia, dalle lacrime di Chani: tutto il film è basato sul dualismo tra caso e destino, sulla differenza tra le immagini che immaginiamo e quelle che vediamo realizzarsi di fronte a noi) Paul decide di sposare la principessa Irulan (Florence Pugh), figlia dell'Imperatore (Christopher Walken) e guidare i Fremen verso il Paradiso, lontano da Dune, per trasferirsi sul pianeta Caladan, la casa originaria degli Atreides.

Paul è diventato Muad Dib, il Messia di Dune, ma la sua storia non è finita: non a caso Denis Villeneuve ha confermato la volontà di adattare il libro Dune Messia in Dune 3 per concludere una ideale trilogia sul personaggio interpretato da Timothée Chalamet.

