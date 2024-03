⁠5 film da non perdere al cinema questo weekend, da Dune 2 a Estranei

Se volete andare al cinema nel weekend e stare cercando nuovi titoli da prendere in considerazione, allora questa rapida guida ai 5 nuovi film da non perdere in sala potrebbe fare al caso vostro.

Potete consultare l'elenco qui sotto:

Dune: Parte 2 : nuovo capitolo della saga cinematografica di Denis Villeneuve tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert, con protagonista Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides e un cast di all-star che include anche Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux e Javier Bardem, fra gli altri.

: nuovo capitolo della saga cinematografica di Denis Villeneuve tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert, con protagonista Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides e un cast di all-star che include anche Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux e Javier Bardem, fra gli altri. Estranei : ispirato al romanzo di Taichi Yamada, edito in Italia da Casa editrice Nord e insignito del prestigioso Yamamoto Shugoro Prize for Literature, la conturbante storia di uno scrittore diviso tra l'amore per un vicino di casa e i fantasmi del proprio passato. Diretto da Andrew Haigh, e interpretato da Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy.

: ispirato al romanzo di Taichi Yamada, edito in Italia da Casa editrice Nord e insignito del prestigioso Yamamoto Shugoro Prize for Literature, la conturbante storia di uno scrittore diviso tra l'amore per un vicino di casa e i fantasmi del proprio passato. Diretto da Andrew Haigh, e interpretato da Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy. La sala professori : nuovo film di Ilker Çatak, candidato agli Oscar 2024 come miglior film internazionale e recentemente designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI.

: nuovo film di Ilker Çatak, candidato agli Oscar 2024 come miglior film internazionale e recentemente designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI. Dear Werner : documentario firmato da Pablo Maqueda che segue il viaggio fatto dal regista Monaco a Parigi come omaggio al leggendario autore Werner Herzog, che nel 1974 aveva percorso la stessa strada come rito propiziatorio per la guarigione di Lotte Eisner, critica cinematografia e sua mentore.

: documentario firmato da Pablo Maqueda che segue il viaggio fatto dal regista Monaco a Parigi come omaggio al leggendario autore Werner Herzog, che nel 1974 aveva percorso la stessa strada come rito propiziatorio per la guarigione di Lotte Eisner, critica cinematografia e sua mentore. My sweet monster: film d'animazione per tutta la famiglia che racconta la storia della principessa Barbara, in cerca del suo principe azzurro ma decisa a scrivere da sola il proprio destino. Al suo fianco, un simpatico coniglio parlante e il tenero mostro Bogey, potente guardiano della foresta dal cuore d’oro, che la accompagneranno in un viaggio che li renderà inseparabili, tra magia e suggestioni steampunk.

