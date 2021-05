800 Eroi, lo spettacolare e avvincente trailer del kolossal cinese di Guan Hu

È grazie al canale Youtube del Far East Film Festival che possiamo mostrarvi il primo, spettacolare e avvincente trailer ufficiale di 800 Eroi, uno dei kolossal più imponenti prodotti in Cina negli ultimi anni e diretto da Guan Hun, con un cast che comprende tra gli interpreti anche Zhang Junyi e Hao Ou.

Recita così la sinossi di 800 Eroi:



"Shanghai, 1937. L’esercito cinese, messo alle strette dall’implacabile avanzata giapponese, distacca una piccola unità militare a difesa di un deposito di armi. 800 uomini in tutto. 800 uomini che fanno immediatamente pensare alle Termopili e ai 300 spartani di Leonida, impegnati a respingere il maestoso attacco dei persiani di Serse. Anche gli 800 uomini asserragliati sulla sponda del Suzhou Creek, il fiume che attraversa il centro della città, si opporranno infatti all’assedio nemico fino all’ultimo respiro".



Super produzione tanto spettacolare quanto patriottica, forse il titolo più importante uscito in Cina nel 2020, il campione d’incassi 800 eroi (The Eight Hundred) di Guan Hu brillerà nella line-up del Far East Film Festival 23 di Udine e sarà distribuito in Italia dalla Notorious Pictures dal 25 giugno, in contemporanea con l’International Festival Premiere del FEFF.



Nel cast del film anche Zhi-zhong Huang, Wu Jiang e Yi Zhang.



