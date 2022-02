80 For Brady: in arrivo una commedia on the road con Jane Fonda e Tom Brady

L'ex star del football Tom Brady reciterà in una commedia on the road insieme all'attrice e attivista Jane Fonda e a Sally Field, vincitrice dell'Oscar. Il film, incentrato sulla NFL, si intitolerà 80 For Brady, e vedrà nel suo cast anche Lily Tomlin, Rita Moreno e Kyle Marvin.

Come molti sapranno Brady si è ritirato dalla NFL a Gennaio, e produrrà anche la serie con la sua società, fondata nel marzo 2020, che si chiama 199 Productions. In cabina di regia ci sarà Kyle Marvin, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Michael Covino.

80 For Brady parla di quattro migliori amici che sono fan dei New England Patriots. I quattro decidono di fare un viaggio che cambia loro la vita: andranno infatti al Super Bowl LI 2017 per vedere il loro eroe, il quarterback Tom Brady. Gli amici si ritroveranno così a dover affrontare il caos del più grande evento sportivo del paese. Il quartetto in questione sarà formato proprio da Tomlin, Fonda, Moreno e Field.

Non è la prima volta che Brady lavora al cinema. La star del football, infatti, ha lanciato la sua casa di produzione con i fratelli Russo, che hanno anche lavorato nel 2020 al documentario Unseen Football, realizzato proprio insieme a Brady. Adesso l'ex quaterback arriverà sui nostri schermi con Eighty for Brady: lo guarderete?