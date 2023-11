8 Mile, ricreata su Fortnite l'iconica battaglia rap tra Eminem e Papa Doc

Novità davvero sorprendente per gli appassionati di Fortnite, che hanno visto ricreata all'interno del gioco una delle battaglie rap più famose e iconiche sul grande schermo degli ultimi venticinque anni. Si tratta dello scontro tra Eminem e Papa Doc nel cult musicale 8 Mile di Curtis Hanson, uscito nelle sale nel 2002.

Ambientato nella Detroit di metà anni '90, 8 Mile racconta la storia di Jimmy Smith Jr. detto B-Rabbit, un ragazzo che vive in condizioni disperate su un camper insieme alla madre vittima di alcolismo, Stephanie (Kim Basinger) e il suo sprezzante compagno Greg (Michael Shannon). B-Rabbit sbarca il lunario sfidando altri ragazzi a colpi di musica rap, in un mondo musicale nel quale si ritrova ad essere l'unico bianco. Se volete sentirvi un po' vecchi sappiate che Eminem ha compiuto 51 anni ad ottobre.

Nel cast del film anche Brittany Murphy, Evan Jones e Anthony Mackie. Il film rappresentò uno strumento fondamentale per l'ascesa sulla scena mondiale di Eminem, che grazie a 8 Mile si fece conoscere anche al di fuori della musica rap.

Il film vinse anche un Oscar per la miglior canzone originale a Lose Yourself, probabilmente il lavoro più conosciuto del rapper anche da chi non ascolta solitamente la sua musica.



A gennaio è stata annunciata la serie tv su 8 Mile nientedimeno che da 50 Cent, che aveva già anticipato tempo addietro l'intenzione di realizzare un adattamento del film per il piccolo schermo.