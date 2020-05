8 1/2, perché gran parte dei dialoghi sono fuori sincrono?

I colpi di testa improvvisi sono tipici del genio, dell'artista che cambia idea in continuazione allo scopo di modificare, perfezionare o addirittura cambiare radicalmente la sua opera: categoria, quest'ultima, nella quale rientra ovviamente a pieno titolo Federico Fellini.

Il regista di capolavori come Amarcord, La Dolce Vita e 8 1/2 era noto per essere un tipo piuttosto esigente nei confronti dei suoi collaboratori e, soprattutto, nei confronti di sé stesso: il buon Federico infatti era solito ritoccare il suo stesso lavoro, non facendosi troppi problemi a cambiare le carte in tavola anche in corso d'opera.

8 1/2, probabilmente il più grande capolavoro del cineasta italiano, è forse il miglior esempio di quanto diciamo: il motivo per cui buona parte del doppiaggio dei dialoghi risulta fuori sincrono è infatti da ricercare proprio nelle continue bizze di Fellini, che era solito non solo urlare continue indicazioni agli attori sul set, ma anche riscrivere intere parti di dialogo dopo aver già girato le scene relative a queste.

Dove nasce dunque il problema? Ovviamente in sede di doppiaggio (all'epoca era pratica piuttosto comune per gli attori doppiare sé stessi dopo aver girato): con le continue modifiche apportate da Fellini al copione, infatti, far coincidere parlato e labiale era una missione praticamente impossibile!

Davanti a un'opera senza tempo come 8 1/2, comunque, una cosa del genere non può non essere perdonata! A proposito di Fellini intanto, qui trovate il trailer della versione restaurata de Le Notti di Cabiria.