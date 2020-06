7500, tensione ad alta quota nel trailer ufficiale del thriller con Joseph Gordon-Levitt

Amazon Prime Video ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di 7500, nuovo thriller d'alta quota che vede Joseph Gordon-Levitt nei panni di un giovane co-pilota alle prese con un dirottamento.

La sinossi ufficiale recita così: "Sembra un'ordinaria giornata di lavoro per Tobias, un giovane e pacato co-pilota americano su un volo da Berlino a Parigi che controlla la lista delle operazioni con Michael, il pilota, e chiacchiera con Gokce, la sua fidanzata assistente di volo. Appena dopo il decollo, però, dei terroristi armati di coltelli irrompono improvvisamente nell'abitacolo, ferendo gravemente Michael e tagliando il braccio di Tobias. Riuscendo temporaneamente a respingere gli aggressori, uno spaventato Tobias contatta la torre di controllo per pianificare un atterraggio di emergenza. Ma quando i dirottatori ucciso un passeggero e minacciano di uccidere altre persone innocenti se non li lascerà entrare in cabina, quest'uomo ordinario deve affrontare uno straziante test."

Scritto e diretto da Patrick Vollrath, il film include nel cast anche Carlo Kitzlinger, Aylin Tezel, Aurélie Thépaut, Murathan Muslu, Omid Memar, e Passar Hariky. 7500 sarà distribuito negli Stati Uniti da Amazon Prime Video a partire dal prossimo 19 giugno, mentre restiamo in attesa di notizie su un eventuale arrivo anche in Italia.

Per altre notizie, vi lasciamo alle novità di giugno su Amazon Prime Video: tra le nuove aggiunte del catalogo c'è anche Knives Out, il giallo di Rian Johnson in cui è presente anche un cameo nascosto di Joseph Gordon-Levitt.