Poco più di 70 milioni separano Avengers: Endgame dal superare Avatar al boxoffice

Continua l'avvincente lotta all'ultimo milione tra il memorabile Avengers: Endgame e il decennale e incontrastato dominio di Avatar, visto che il cinecomic Marvel Studios diretto dai fratelli Russo tampina adesso il colossal di James Cameron al boxoffice mondiale, avvicinandosi paurosamente alla cima della classifica.

Stando agli ultimi dati riportati anche dal sempre puntualissimo Boxofficemojo, Avengers: Endgame avrebbe finora totalizzato un incasso complessivo di 2 miliardi e 716 milioni di dollari in tutto il mondo, con 817 milioni in patria e la bellezza di 1 miliardo e 898 milioni a livello internazionale. Un risultato già di per sé sorprendente, tenendo anche conto del tempo in cui è stato raggiunto (poco più di un mese), eppure Avatar è ancora lì, seduto sul torno del botteghino mondiale.



Tenendo conto che l'incasso di Avatar è stimato (senza inflazione, quella non la contiamo mai) sui 2 miliardi e 787 milioni di dollari, questo significa che a Endgame mancano 72 milioni di dollari per superare questo durissimo traguardo. Così vicino, apparentemente, eppure sempre più lontano, perché il cinecomic Marvel è ormai stato tolto da diverse sale in tutto il mondo e gli incassi, dopo settimane, hanno cominciato a calare drasticamente.



Gli analisti hanno rivisto le stime iniziali del fine corsa di Avengers: Endgame, arrivando a una conclusione: che il film dei Russo potrebbe chiudere entro settembre con 20 milioni in meno di Avatar o 2 milioni in più. Dicevamo: fino all'ultimo milione.