7 Sconosciuti a El Royale: il nuovo mini video è online

La 20th Century Fox ha appena rilasciato una nuova featurette del suo nuovo film, 7 Sconosciuti a El Royale con, tra i protagonisti, Chris Hemsworth. Potete trovarla nel player. Date pure uno sguardo!

7 Sconosciuti a El Royale uscirà nelle nostre sale cinematografiche il 18 ottobre prossimo e questo video propone interviste al cast come pure a Goddard, che ha diretto la pellicola e che spiega in dettaglio quali siano gli effetti dell'hotel sugli ospiti e come questa storia sia differente rispetto alla norma.

La sinossi di questo film ci racconta che la storia si svolge negli anni '60 in un albergo fatiscente (El Royale, appunto), ed è incentrata su un gruppo di personaggi i cui oscuri impegni si scontrano violentemente gli uni con quelli degli altri: "Sette estranei, ognuno con un segreto da seppellire, si incontrano a El Royale, sul Lago Tahoe, un fatiscente hotel con un passato oscuro. Nel corso di una notte fatidica, tutti avranno un'ultima possibilità di redenzione ... prima che tutto precipiti."

Nel cast di 7 Sconosciuti a El Royale troviamo Chris Hemsworth (Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok), Jon Hamm (Tag), Jeff Bridges (Kingsman: The Golden Circle), Dakota Johnson (50 Sfumature), Cynthia Erivo (Widows), Nick Offerman e Cailee Spaeny (Pacific Rim: La Rivolta).