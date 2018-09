7 Sconosciuti a El Royale, nuove foto ufficiali dello stuzzicante thriller di Drew Goddard

Proprio grazie al nuovo numero del magazine possiamo mostrarvi oggi due nuove immagini ufficiali del film, che ritraggono rispettivamente Chris Hemsworth nei panni di Billy Lee, Jeff Bridges in quelli di padre Daniel Flynn e Lewis Pullman , che nel film interpreta il concierge dell'Hotel che dà poi il nome al progetto. La pellicola, ambientata a fine anni 60, segue le vicende di sette sconosciuti, ognuno dei quali ha un segreto da nascondere, che si incontreranno all’El Royale sul Lago Tahoe, un fatiscente hotel della California con un oscuro passato. Nel corso di una notte fatale, ognuno dei personaggi avrà la sua ultima possibilità di redenzione, prima che tutto vada all’inferno. 7 Sconosciuti a El Royale comprende un cast stellare formato anche da Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver), Jeff Bridges (Il Grande Lebowski, Il Grinta, Kingsman: Il cerchio d'oro), Dakota Johnson (50 Sfumature di girgio, A Bigger Splash, Suspiria), Cynthia Erivo (Widows), Nick Offerman e Cailee Spaeny (Pacific Rim: La Rivolta). L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 18 ottobre.

