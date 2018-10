7 Sconosciuti a El Royale: nella nuova featurette facciamo la conoscenza dei personaggi

3 Ottobre 2018, ore 18:01 di Marco Delfino

20th Century Fox ha diffuso in rete una nuova featurette per 7 Sconosciuti a El Royale, neo-noir thriller diretto da Drew Goddard che aprirà la prossima festa del Cinema di Roma. Il video include delle interviste allo stellare cast del film. Ambientata a fine anni 60, la storia segue le vicende di sette sconosciuti, ognuno dei quali nasconde un segreto, che si incontreranno all’El Royale sul Lago Tahoe, un fatiscente hotel della California con un oscuro passato. Nel corso di una notte fatale, ognuno dei personaggi avrà la sua ultima possibilità di redenzione, prima che tutto vada all’inferno. Goddard torna a dirigere un film dopo l'ottimo esordio del 2012 con Quella casa nel bosco, horror divenuto cult per tutti gli amanti del genere. Il regista è anche famoso per aver ideato la serie Marvel/Netflix Daredevil, e per aver sceneggiato Cloverfield e Sopravvissuto - The Martian. Il cast stellare del film comprende Chris Hemsworth (Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok), Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver), Jeff Bridges (Il Grande Lebowski, Il Grinta, Kingsman: Il cerchio d'oro), Dakota Johnson (50 Sfumature di girgio, A Bigger Splash, Suspiria), Cynthia Erivo (Widows), Nick Offerman e Cailee Spaeny (Pacific Rim: La Rivolta). 7 sconosciuti a El Royale arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre. Potete trovare la featurette all'interno della notizia, in alto.

