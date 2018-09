7 Sconosciuti a El Royale, Jeff Bridges nella nuova clip del film di Drew Goddard

La pellicola, ambientata a fine anni 60, segue le vicende di sette sconosciuti, ognuno dei quali ha un segreto da nascondere, che si incontreranno all’El Royale sul Lago Tahoe, un fatiscente hotel della California con un oscuro passato. Nel corso di una notte fatale, ognuno dei personaggi avrà la sua ultima possibilità di redenzione, prima che tutto vada all’inferno. Il film rappresenta anche una sorta di reunion tra Hemsworth e Goddard, che avevano già collaborato brillantemente insieme nel già citato Quella casa nel bosco , che resta a oggi uno degli horror più interessanti e riusciti degli anni 2000, sicuramente il più brillante e parodico, dalla volontà demolitrice del canone davvero incandescente. 7 Sconosciuti a El Royale comprende un cast stellare formato anche da Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver), Jeff Bridges (Il Grande Lebowski, Il Grinta, Kingsman: Il cerchio d'oro), Dakota Johnson (50 Sfumature di girgio, A Bigger Splash, Suspiria), Cynthia Erivo (Widows), Lewis Pullman , Nick Offerman e Cailee Spaeny (Pacific Rim: La Rivolta). L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 18 ottobre.

