7 Sconosciuti a El Royale: due nuovi spot TV per il thriller con Chris Hemsworth

L'uscita nelle sale italiane del film è prevista per il prossimo 18 ottobre, appena sei giorni dopo l’uscita originale negli Stati Uniti (12 ottobre).

20th Century Fox ha diffuso in streaming due nuovissimi spot televisivi per l'atteso 7 Sconosciuti a El Royale , nuovo e affascinante thriller scritto e diretto da Drew Goddard ( Quella casa nel bosco, Marvel’s Daredevil ) che vede tra i protagonisti anche Chris Hemsworth ( Thor: Ragnarok ).

