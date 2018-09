7 Sconosciuti a El Royale: il cast osanna la sceneggiatura di Drew Goddard

Il cast del misterioso e intrigante 7 Sconosciuti a El Royale osanna il lavoro del regista e sceneggiatore Drew Goddard nella nuova featurette esclusiva pubblicata pochi minuti fa su Youtube.

Come al solito, potete trovare il video in questione in calce alla notizia.

Scritto, diretto e prodotto dal candidato all'Oscar Drew Goddard (The Martian, Marvel's Daredevil, X-Force) e con un cast all-star, 7 Sconosciuti a El Royal è ambientato negli anni '60 in un hotel fatiscente e racconta l'intricata vicenda di sette personaggi i cui oscuri segreti e misteriosi obiettivi entreranno in conflitto fra le stanze del El Royale.

Qui sotto la sinossi ufficiale. "Sette estranei, ognuno con un segreto da seppellire, si incontrano a El Taale di Lake Tahoe , un hotel fatiscente con un passato oscuro. Nel corso di una notte fatidica, tutti avranno un'ultima occasione di redimersi ... prima che tutto vada all'inferno."

Accanto a Chris Hemsworth (Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok), il film vede protagonisti Jon Hamm (Mad Men, Baby Driver, Tag), Jeff Bridges (Il Grande Lebowski, Il Grinta, Kingsman: The Golden Circle), Dakota Johnson (50 Sfumature, A Bigger Splash, Suspiria), Cynthia Erivo (Widows), Nick Offerman e Cailee Spaeny (Pacific Rim: La Rivolta). Il film sarà una sorta di riunione tra Hemsworth e Goddard, che avevano già collaborato nell'horror del 2012 Quella Casa nel Bosco.

7 Sconosciuti a El Royal arriverà nei cinema il prossimo 11 ottobre.