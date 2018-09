7 Sconosciuti a El Royale aprirà la festa del Cinema di Roma

La sinossi del film: "7 Sconosciuti al El Royale, il film diretto da Drew Goddard, segue la storia di sette estranei, ognuno con un passato da seppellire, che si incontrano nel fatiscente El Royale, un hotel a Lake Tahoe sul confine tra California e Nevada. Nel corso di una notte, ognuno di loro avrà un’ultima possibilità per redimersi, prima che vada tutto in malora."

7 sconosciuti a El Royale è un film scritto e diretto da Drew Goddard e il Direttore Artistico della kermesse romana, Antonio Monda ha annunciato la notizia della scelta di questo thriller come film d'apertura del festival.

