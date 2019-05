Quasi 7 milioni incassati dalle anteprime del giovedì per Godzilla: King of the Monsters

Con le previsioni degli analisti per Godzilla: King of the Monsters che prevedono un weekend di debutto di 235 milioni, la Legendary Pictures può iniziare a ritenersi soddisfatta dai numeri fatti registrare dal film di Michael Dougherty nel giorno di apertura.

Terzo capitolo del MonsterVerse della Warner Bros. dopo Godzilla (2014) e Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters ha letteralmente calpestato il botteghino del giovedì in Nord America, guadagnando $6,3 milioni.

La cifra lo proietta ad un primo week-end domestico da circa $55-65 milioni di dollari, con l'ostacolo più ingombrante per la vetta della classifica rappresentato naturalmente dal live-action Disney Aladdin, che a sua volta si augura di mantenere la prima posizione durante il suo secondo week-end di programmazione. Nessuno dei due film potrà godere dello slancio rappresentato dal favore della critica, ma da questo punto di vista King of the Monsters è svantaggiato con un punteggio del 41% su Rotten Tomatoes (contro il 56% del film di Guy Ritchie). Fra i due litiganti, come si dice, potrebbe finire col godere Rocketman, anticipato dall'89% di gradimento della critica proveniente dal Festival di Cannes.

Nel 2014, Godzilla incassò $9,3 milioni di dollari al botteghino del giovedì, aprendo poi con $93,1 milioni. Da questo punto di vista King of the Monsters è più vicino a Kong: Skull Island, che ha guadagnato $3,7 milioni nelle anteprime di giovedì prima di aprire a $61 milioni nel marzo 2017.

Per altri approfondimenti, vi confermiamo che Godzilla: King of the Monsters ha due scene post-credit.