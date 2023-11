In occasione di dicembre 2023, Eagle Pictures propone un Natale a base di cinema e serie tv, con tante novità in fatto di cofanetti ed edizioni speciali da mettere sotto l’albero per i vostri amici e parenti o, perché no, anche per voi stessi.

In una selezione per tutti i gusti, tra classici di animazione, film cult e cinema d’autore, insieme alle serie tv più amate di sempre, ecco 7 imperdibili cofanetti bluray e DVD da regalare a Natale 2023:

Da non perdere lo speciale cofanetto “I CLASSICI DISNEY”, contenente la collezione completa di tutti i 60 classici Disney in 60 DVD in un’edizione speciale a tiratura limitata e numerata: il gift di Natale che farà felice tutta la famiglia, per rivivere la magia Disney lasciandosi emozionare da storie e personaggi indimenticabili. L’edizione più completa mai edita finora, contenente tutti gli intramontabili film Classici Disney dal 1937 e fino al 2022. Per il binge watching natalizio Eagle Pictures propone tantissimi cofanetti da collezione dedicati alle serie tv più amate di sempre, tra cui quello di “MONTALBANO - LA SERIE COMPLETA” in formato DVD, che include tutti i 37 film della fiction tv tratti dai celebri romanzi di Andrea Camilleri. Un’edizione imperdibile ricca di contenuti extra, ospitati in uno speciale DVD, che comprende anche un booklet di approfondimento, un’esclusiva card numerata e un segnalibro da collezione. Sempre tra i regali per gli appassionati di serie tv da segnalare anche il cofanetto “LOST - LA SERIE COMPLETA”: 36 dischi Blu-Ray con l’intera la saga che ha ridefinito il concetto di serie televisiva. Un'edizione imperdibile per scoprire i segreti dello schianto del volo Oceanic 815, che cosa ha unito i suoi passeggeri, e ripercorrere il loro sconvolgente viaggio mentre combattono per riscrivere il proprio destino: un'avventura ricca di azione e misteri, che è divenuta un evento televisivo in tutto il mondo e cult assoluto. Per chi desidera passare un Natale all’insegna della fantascienza, disponibile il cofanetto “THE X-FILES - LA SERIE COMPLETA” contenente ben 67 DVD con tutte le stagioni di quello che è stato un autentico fenomeno televisivo mondiale. David Duchovny e Gillian Anderson vestono i panni degli agenti Fox Mulder e Dana Scully, impiegati in un settore chiamato appunto X-Files, un archivio dove vengono catalogati e raccolti tutti i casi ritenuti inspiegabili e di supposta natura soprannaturale. Per gli amanti del grande cinema d’autore disponibile l’esclusivo cofanetto “BEST OF BERGMAN” dedicato al grande maestro del cinema Ingmar Bergman e contenente quattro dei suoi capolavori. Oltre all’immortale Il settimo sigillo, questa edizione contiene per la prima volta nel prestigioso formato Blu-Ray Il posto delle fragole, Persona e Scene da un matrimonio: un’occasione imperdibile per scoprire e riscoprire la filmografia di un regista cult e fruire delle sue opere in una versione in alta definizione tutta da collezionare. Natale non è Natale senza il rewatch di un classico degli anni ‘90 con protagonista Macaulay Culkin nei panni del piccolo Kevin McCallister: grazie a Eagle Pictures il film cult “MAMMA, HO PERSO L’AEREO” è disponibile in un imperdibile cofanetto DVD contenente 4 film: oltre al primo capitolo del 1990 diretto da Chris Columbus, l’edizione presenta al suo interno Mamma, ho riperso l'aereo, Mamma, ho preso il morbillo e Mamma, ho allagato la casa. Per un Natale all’insegna del divertimento da non perdere ”BUD SPENCER COLLECTION”, cofanetto in formato DVD dedicato al meglio della cinematografia di Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer, icona del cinema italiano che ha segnato più di una generazione consacrando il genere dell’action comedy all’italiana. Un omaggio al poliedrico attore dal cuore d’oro, contenente 4 film indimenticabili: Bomber, Lo chiamavano Bulldozer, Uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre e Chissà perché capitano tutte a me.

Quale o quali di questi cofanetti non potrà mancare sotto il vostro albero? Ditecelo nei commenti.