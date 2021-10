7 donne e un mistero: trailer del film Warner con Diana Del Bufalo e Benedetta Porcaroli

Warner Bros. Italia ha svelato oggi il primo teaser trailer ufficiale di 7 donne e un mistero, nuovo film di Alessandro Genovesi tratto dal film di François Ozon 8 Femmes.

Ambientato nell'Italia degli anni ’30, 7 donne e un mistero racconta le concitate ore che seguono l'inspiegabile omicidio di un imprenditore, marito e padre: protagoniste un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra i rispettivi segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo riguarda tutte loro. Tutte sono sospettate, ma chi sarà l'assassina?

Il film è scritto da Alessandro Genovesi e Lisa Nur Sultan ed è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del Gruppo Fremantle, insieme a Warner Bros. Entertainment Italia. Il cast include sette protagoniste del cinema italiano contemporaneo, Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli (se siete dei fan, recuperate la nostra intervista a Benedetta Porcaroli), Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e con Ornella Vanoni. 7 donne e un mistero uscirà al cinema in Italia dal 25 Dicembre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Per altre notizie sui prossimi film in uscita, scoprite Last Train to Christmas con Nathalie Emmanuel, nuovo film natalizio con protagonista l'ex star di Game of Thrones.