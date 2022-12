7 donne e un mistero arriva su Sky: come vedere il film con Benedetta Porcaroli

L offerta di Sky Cinema per Natale 2022 accoglie anche un altro film tutto italiano, 7 donne e un mistero, commedia diretta da Alessandro Genovesi con un cast tutto al femminile.

Remake di Otto donne e un mistero di François Ozon, il film vanta un cast che include Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e con la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni. Il film è una produzione Wildside e Warner Bros. Entertainment Italia, ed è stato distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures.

La storia è ambientata nell'Italia degli anni ’30, e racconta le concitate ore che seguono l'inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la Vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, ma chi sarà l'assassina?

7 donne e un mistero fa parte anche della programmazione di Sky Cinema Christmas, canale dedicato ai film a tema natalizio e ai titoli più amati da vedere con tutta la famiglia che fino al 31 dicembre si accenderà al canale 303 di Sky. Giunto alla sua dodicesima edizione, il canale conta oltre 50 titoli e tra questi anche le prime visioni Chi ha incastrato Babbo Natale (con Christian De Sica, Alessandro Siani e Diletta Leotta) e A Christmas Story Christmas (disponibile dal 6 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Christmas).