7 Days in Entebbe, Daniel Bruhl e Rosamund Pike nel nuovo trailer ufficiale

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo trailer ufficiale di, thriller drammatico diretto da) e con protagonisti, basato su di una storia vera.

Scritto da Gregory Burke, il film traspone infatti sul grande schermo la vicenda realmente accaduta di un dirottamente aereo nel 1976. Quattro dirottatori presero con la forza il controllo di un aereo da Tel Aviv a Parigi e lo fecero atterrare a Entebbe, in Uganda. La richiesta per liberare i passeggeri era semplice: rilasciare dozzine di terroristi palestinesi.



Il film seguirà i dirottatori, gli ostaggi e l'allora primo ministro israeliano Yitzhak Rabiin nel mentre della successione con il più conosciuto Shimon Peres, entrambi nel mentre delle difficili trattative per negoziare il rilasciato degli ostaggi con i terroristi. Sarà raccontato anche il rifiuto di andarsene dell'equipaggio francese una volta che vennero rilasciati i passeggeri.



7 Days in Entebbe vedrà nel cast anche Eddie Marsan, Ben Schnetzer, Lior Ashkenazi e Denis Menochet, per un'uscita prevista nelle sale il 16 marzo 2018. La storia del dirottamento di Entebbe è stata comunque già raccontata nel 1976 nel film tv di Irvin Kershner "Road on Entebbe", con protagonisti Charles Bronson e Peter Finch.