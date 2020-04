7 in 1: BossLogic immagina Zac Efron nei panni di sette diversi supereroi Marvel e DC

Da Nightwing a Johnny Storm, da Lanterna Verde a Adam Warlock, Zac Efron è stato il protagonista di svariati fancast a tema supereroi nel corso degli anni, e grazie al sempre spettacolare BossLogic, non è per niente difficile immaginarsi come.

Sono ormai diversi anni che, quando c'è da immaginare un qualche attore nei panni questo o quel supereroe, quale che sia il personaggio c'è un'altissima probabilità che qualcuno finisca con il nominare Zac Efron.

Un po' per il suo aspetto avvenente, un po' per la sorprendente versatilità che l'attore che un tempo veniva maggiormente associato a uno specifico prodotto Disney (ovviamente parliamo di High School Musical) ha saputo mostrare nel corso della sua carriera (dalle comedy come Cattivi Vicini e Nonno Scatenato al più cupo Ted Bundy - Fascino Criminale, passando anche per il musical The Greatest Showman e il drammatico Charlie St. Cloud), Efron è sempre stato uno dei preferiti del web quando c'era da scegliere il prossimo grande eroe.

Ma vediamo insieme alcuni di questi fancast declinati con grande maestria da BossLogic.

Hal Jordan/ Lanterna Verde

James "Logan" Howlett/ Wolverine

Jason Todd/ Red Hood

Dick Grayson/ Nightwing

Billy Batson/ Shazam

Johnny Storm/ La Torcia Umana

Adam Warlock

È probabilmente uno dei suoi fancast più frequenti, ma per il ruolo in molti vedevano bene anche Tom Cruise e Armie Hammer... Tre attori del tutto diversi, ma egualmente sostenuti da un nutrito gruppetto di fan.Uno dei meno frequenti, soprattutto visto che il nome più gettonato tra i fan era stato finora Taron Egerton, con qualche incursione di Tom Hardy e, più recentemente, Henry Cavill.Al momento il personaggio è interpretato da Curran Walters sul piccolo schermo, ma in passato c'è stato chi ha caldeggiato una candidatura di Efron per la parte.Più che nei panni di Jason, però, gli spettatori sembrerebbero propensi a vedere Zac Efron nei panni di Nightwing , anche questo attualmente interpretato da un altro attore in Titans (Brenton Thwaites).Questa nave è ormai salpata, dato che c'è già Zachary Levi come titolare del ruolo, ma Efron non avrebbe certo sfigurato, non trovate?Ammettiamolo, è decisamente uno dei più azzeccati. Zac Efron come Johnny Storm ci starebbe alla grande, e con i giusti colleghi, potremmo avere davvero il cast perfetto. Chissà se la Marvel deciderà di optare per qualcuno di più giovane per la prima famiglia di casa (escludendo a priori Efron e gli attori in quella fascia d'età) o se un suo casting possa essere davvero fattibile...È forse il fancast più gettonato di tutti, quello del magnetipo Adam Warlock, la cui introduzione nel MCU è sicuramente tra le più discusse e attese.E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe vedere Efron in uno di questi ruoli? Fateci sapere nei commenti.