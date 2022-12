65: slitta la data d'uscita del film con Adam Driver e i dinosauri!

A pochi giorni dalla diffusione del primo trailer di 65, Columbia Pictures ha deciso di rinviare, seppur di pochissimo, la data d'uscita del film che vedrà protagonista un Adam Driver in fuga dai dinosauri in una Terra preistorica. La pellicola, lo ricordiamo, è prodotta da Sam Raimi e segna il ritorno dell'attore in un film ad alto budget.

Come confermato da Collider, Columbia Pictures ha deciso di rinviare l'uscita di 65 al 17 marzo 2023, quindi solamente di una settimana rispetto alla precedente uscita fissata al 10 marzo. La notizia, però, non è per nulla confortante se pensiamo che il film ha già subito diversi rinvii nel corso della sua travagliata produzione.

Ben cinque le precedenti ricalendarizzazioni, considerato che da programma iniziale il film sarebbe dovuto arrivare il 13 maggio 2022. Nel cast sono coinvolte anche Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, mentre uno degli ultimi aggiornamenti vede Danny Elfman alla composizione della colonna sonora originale (in quella che sarà la sua ennesima collaborazione con Danny Elfman, dopo le musiche di Doctor Strange nel Multiverso della Follia).

Il titolo evoca ovviamente i 65 milioni di anni trascorsi dal tempo in cui i dinosauri dominavano il pianeta. Questa è la prima partecipazione di Adam Driver a un grande blockbuster fantascientifico dalla conclusione della trilogia sequel di Star Wars con L'Ascesa di Skywalker (2019). La pellicola è diretta dagli autori di A Quiet Place, il grande successo horror diretto da John Krasinski.

Sinossi: Dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto, il pilota Mills (Adam Driver) scopre subito di essere rimasto bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa. Ora, con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un ambiente sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.

Nel frattempo, per rimanere in tema Sam Raimi, su queste pagine potete recuperare la nuova immagine di Evil Dead Rise, ultimo capitolo del franchise horror iniziato negli anni '80 dal nostro.