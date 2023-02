65: Fuga dalla Terra, trailer e data italiana per lo scifi di Sam Raimi con Adam Driver

A qualche settimana dallo spot del Super Bowl di 65, il nuovo thriller fantascientifico a base di dinosauri prodotto da Sam Raimi e interpretato da Adam Driver si prepara a debuttare anche in Italia.

Il filmato promozionale, che come sempre trovate disponibile all'interno dell'articolo, svela non solo il titolo ufficiale per il mercato italiano, ovvero 65: Fuga dalla Terra, ma anche la data d'uscita scelta per il nuovo blockbuster, prodotto da Sony Pictures e distribuito in Italia da Warner Bros Entertainment Italia a partire dal prossimo 27 aprile, solo al cinema. Significativo, dunque, il ritardo rispetto alla data di uscita di 65 negli USA, dato che il film in Nord-America arriverà a partire dal 17 marzo.

Scritto e diretto dagli autori di A Quiet Place, Scott Beck e Bryan Woods, 65: Fuga dalla Terra è un horror/thriller fantascientifico che include nel cast oltre ad Adam Driver anche Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, prodotto da Sam Raimi con la colonna sonora di Danny Elfman. La storia segue il pilota Mills (Adam Driver), che dopo un incidente catastrofico su un pianeta sconosciuto scopre subito di essere rimasto bloccato sulla Terra... 65 milioni di anni fa: con una sola possibilità di salvezza, Mills e l'unica altra sopravvissuta, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un territorio sconosciuto e pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.

