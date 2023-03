65 - Fuga dalla Terra, Adam Driver:'Ecco perché le persone sono attratte da queste storie'

Adam Driver è pronto a tornare sul grande schermo in un nuovo progetto dal titolo 65 - Fuga dalla Terra, nel quale interpreta un astronauta che si schianta sul pianeta milioni di anni nel passato e cerca di tenere in vita se stesso e una ragazza in un contesto avverso, brulicante di terrificanti dinosauri.

Il rapporto che si instaura tra il protagonista e la ragazza è piuttosto comune nei film prodotti negli ultimi anni. Una storia da 'found family', con un combattente affaticato che cerca di mantenere in vita un giovane sconosciuto, come accade del resto in The Last of Us e in The Mandalorian.



Il pubblico sembra apprezzare questo tipo di dinamiche e Adam Driver tenta di spiegare il suo punto di vista sulla questione:"Forse l'idea di 'found family' (trovare una famiglia), è qualcosa che sta avendo molto successo per affrontare questa grande cosa chiamata COVID, questa cosa invisibile chiamata che la pone su un altro terrificante livello. È un nemico per il quale non ci sono precedenti, esattamente quello che questi personaggi si trovano ad affrontare nella storia. Non potrebbero arrivare da un background maggiormente diverso e stanno affrontando questo nemico comune che non hanno mai visto. E hanno perso persone in diversi contesti. Il dolore è qualcosa che li unisce e dà speranza" ha dichiarato Driver. Ecco la data d'uscita di 65 nelle sale cinematografiche.



Nel cast di 65 - Fuga dalla Terra, scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, anche Ariana Greenblatt, Chloe Coleman e Nika King.

Non perdetevi il trailer di 65 - Fuga dalla Terra, prodotto da Sam Raimi.