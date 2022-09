65, anticipato il thriller sci-fi di Sony con Adam Driver: produce Sam Raimi

Passato relativamente in sordina rispetto ai molti blockbuster di Sony Pictures, 65 è un interessantissimo progetto sci-fi thriller che vede Adam Driver come suo protagonista e può contare su un produttore d'eccezione come Sam Raimi. Oltre ai maggiori dettagli di trama, un'ottima notizia: la data d'uscita è stata anticipata.

Quella di ieri è stata una giornata di nuovi annunci e di altrettanti slittamenti nel calendario di Sony Pictures. Se i film sui personaggi Marvel si sono visti spostati di alcune settimane di ritardo, altre buone notizie sono arrivate a consolarci, fra cui l’annuncio di un nuovo film sequel di Cobra Kai. Anche se meno in vista, lo spostamento anticipato di 65 ha permesso però di ravvivare l’interesse nei confronti del titolo.

Il film con protagonista il talentuosissimo Adam Driver nasce come sci-fi thriller/horror dalla mente dei creatori di A Quiet Place e vede Sam Raimi alla produzione. La pellicola, secondo quanto anticipa una stringatissima sinossi, dovrebbe essere incentrata su un astronauta che atterra su un pianeta misterioso e apparentemente disabitato, per poi scoprire di non essere affatto solo.

Programmato per il 28 aprile 2023, il film ha subito l’ultimo di una lunga serie di spostamenti che lo fissa ora al 10 marzo 2023. Ben cinque le precedenti ricalendarizzazioni, considerato che da programma iniziale il film sarebbe dovuto arrivare il 13 maggio 2022. Nel cast sono coinvolte anche Ariana Greenblatt e Chloe Coleman, mentre uno degli ultimi aggiornamenti lo storico Danny Elfman alla composizione della colonna sonora originale.

Nel frattempo, per rimanere in tema del rapporto rinsaldato fra Sam Raimi e Sony Pictures, indizi ci dicono che potrebbe essere in sviluppo qualcosa sullo Spider Man di Tobey Maguire.