65, Adam Driver vs i dinosauri nel trailer Super Bowl del film prodotto da Sam Raimi

Dopo lo slittamento della data di uscita di 65, l'interessante thriller fantascientifico a base di dinosauri con protagonista Adam Driver e Sam Raimi in produzione torna a mostrarsi con un nuovo teaser trailer distribuito in occasione del Super Bowl 2023.

65, che come chiarisce il teaser trailer disponibile all'interno dell'articolo sta per '65 milioni di anni fa', racconta la storia del pilota Mills (Adam Driver), che dopo un catastrofico incidente su un pianeta sconosciuto scopre ben presto di essere bloccato sulla Terra di 65 milioni di anni fa. Ora, con una sola possibilità di salvarsi, Mills e l'unico altro sopravvissuto dell'equipaggio, Koa (Ariana Greenblatt), devono farsi strada attraverso un terreno sconosciuto pieno di pericolose creature preistoriche in un'epica lotta per la sopravvivenza.

Il film originale, firmato Columbia Pictures e distribuito da Sony Pictures, è prodotto dal maestro dell'horror Sam Raimi, che ha unito le forze con gli sceneggiatori di A Quiet Place Scott Beck e Bryan Woods, che hanno diretto il film oltre ad averne firmato anche la sceneggiatura. Tra i produttori anche Zainab Azizi e Debbie Liebling, col cast che oltre ad Adam Driver e Ariana Greenblatt include anche Chloe Coleman.

Per altre novità dalla lunga e costosissima fase promozionale del Super Bowl, guardate il primo trailer ufficiale di Fast & Furious 10.