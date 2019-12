6 Underground e The Irishman tra i film più popolari su Netflix Italia nel 2019

Netflix ha reso note le classifiche dei titoli più visti in Italia nel corso del 2019 tra film, serie tv e documentari. Per quanto riguarda le pellicole, è evidente il dominio dei film originali del colosso dello streaming con 6 Underground e The Irishman rispettivamente in prima e seconda posizione.

A seguire i film di Michael Bay e Martin Scorsese troviamo Murder Mystery, la commedia con protagonisti Adam Sandler e Jennifer Aniston. El Camino: Il film di Breaking Bad si deve invece accontentare del nono posto, davanti all'unico film non prodotto da Netflix della classifica ovvero Jumanji - Benvenuti nella giungla.

Di seguito trovate la top 10 completa:

6 Underground The Irishman Murder Mystery The Perfect Date Triple Frontier Non è romantico? Lo Spietato Tall Girl El Camino: Il film di Breaking Bad Jumanji - Benvenuti nella giungla

Nel post pubblicato da Netflix è anche presenta una classifica che mette a confronto i film e le serie tv: dopo la prima posizione occupata da La casa di carta Parte 3, possiamo notare che 6 Underground e The Irishman hanno avuto più successo della terza stagione di Stranger Things. In generale, nella top 10 sono presenti 5 pellicola e 5 serie tv. Ecco la lista :

La casa di carta Parte 3 6 Underground The Irishman Stranger Things 3 Murder Mystery Sex Education The Witcher The Perfect Date Triple Frontier Baby: Stagione 2

Questa invece la top 10 dei documentari:

Il nostro pianeta Gli Ultimi Zar Travis Scott: Look Mom I Can Fly Dentro la mente di Bill Gates Diego Maradona Formula 1: Drive to Survive Conversazioni con un Killer: Il caso Bundy La mente svelata The Great Hack - Privacy violata Street Food

Cosa ne pensate? Le classifiche rispecchiano i vostri gusti?