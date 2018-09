6 Underground: le riprese del film di Michael Bay con Ryan Reynolds si spostano a Taranto

Cittadini di Taranto e dintorni, attenzione: le riprese di 6 Underground, nuovo film Netflix diretto da Michael Bay e interpretato dalla star Ryan Reynolds, da oggi hanno lasciato Firenze per la vostra provincia.

La troupe resterà nel capoluogo ionico per undici giorni, fino al 6 ottobre, e occuperà circa 500 stanze di alberghi non inferiori ai 4 stelle.

Nel corso della conferenza stampa indetta per illustrare il nuovo piano urbanistico, il vicesindaco Valentina Tilgher ha dichiarato che "il traffico sarà veicolato in modo da evitare il minor disagio possibile al territorio. La Città Vecchia sarà bloccata per due giorni, il 28 settembre e il 4 ottobre. Il transito verrà deviato verso il Ponte Punta Penna. Le corse dell’Amat verranno rafforzate per cui sarà possibile utilizzare le linee urbane."

Vi ricordiamo che 6 Underground, ovviamente action, è basato su un'idea originale degli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, che saranno anche produttori esecutivi del progetto. I due hanno raggiunto fama mondiale per il loro irriverente lavoro sulle sceneggiature di Deadpool e Deadpool 2.

6 Underground rappresenta la prima collaborazione tra Skydance Media e Netflix per un lungometraggio ad alto budget, nonché il primo progetto Netflix sia per Michael Bay che per Ryan Reynolds. Il cast includerà anche Dave Franco (The Disaster Artist), Manuel Garcia-Rulfo (I Magnifici Sette), Adria Arjona (Pacific Rim: La Rivolta) e Corey Hawkins (Kong: Skull Island).

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance produrranno il film insieme a Bay.