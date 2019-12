6 Underground: svelato il punteggio Rotten Tomatoes del film di Michael Bay

6 Underground, il nuovo e adrenalinico film di Michael Bay, è finalmente disponibile su Netflix, e dopo aver scoperto una spassosa svista con protagonista Ryan Reynolds vediamo come la pellicola è stata accolta dalla critica internazionale.

Su un totale di 41 recensioni, 6 Underground ha raggiunto un punteggio Rotten Tomatoes del 32%. Non un grande risultato quello ottenuto dal film di Bay, ma d'altronde è dai tempi di The Rock che il regista non riesce a convincere la critica d'oltreoceano. Come spesso capita ai suoi film, però, Bay può consolarsi con il voto degli spettatori, che sempre su Rotten Tomatoes ammonta al 68%.

Mélanie Laurent, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins e Ben Hardy affiancano Reynolds in questo nuovo film scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, gli autori di Deadpool: la storia segue un miliardario genio della tecnologia che assembla un team di vigilanti per combattere i crimini del mondo senza sottostare agli obblighi di legge.

Dopo il recente The Irishman di Martin Scorsese, 6 Underground rappresenta un altro grande investimento del colosso dello streaming grazie un budget di produzione stimato di $150 milioni. Voi cosa ne pensate? Avete già visto il film? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di 6 Underground.