6 Underground: Michael Bay rivela la data d'uscita del primo trailer del film

Michael Bay ha utilizzato il suo account ufficiale di Instagram per annunciare ai propri follower la data d'uscita del trailer di 6 Underground, film che il regista ha co-prodotto e girato e che verrà distribuito da Netflix. 6 Underground è stato realizzato con un budget di 150 milioni di dollari e dopo mesi di silenzio il progetto si avvicina al suo debutto.

6 Underground è in vetta ai film più costosi prodotti da Netflix e parte del progetto è stato girato a Firenze e nel resto della Toscana.

La trama rimane per gran parte avvolta nel mistero, ma dovrebbe riguardare sei miliardari che formano una squadra di vigilanti dopo aver simulato la loro morte allo scopo di sconfiggere dei noti criminali.

Il cast è piuttosto nutrito e comprende diverse star di Hollywood.



In particolare saranno protagonisti Ryan Reynolds, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins, Ben Hardy e la star francese di Bastardi senza gloria, Mélanie Laurent.

Laurent lo scorso anno ha firmato la regia di un film, Galveston, tratto dal romanzo di Nic Pizzolatto, autore di True Detective.

Le riprese di 6 Underground sono terminate lo scorso dicembre. Diverse sequenze sono state girate in territorio italiano, e oltre alle riprese in Toscana, sono state effettuate anche alcune scene a Taranto. Michael Bay manca dal grande schermo dal 2017, quando diresse Transformers - L'ultimo cavaliere, quinto capitolo del franchise.