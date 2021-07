6 Underground, brutte notizie per il sequel del film Netflix con Ryan Reynolds

Notizia deludente per i fan di 6 Underground, film Netflix con protagonista Ryan Reynolds. Secondo quanto riporta Variety infatti non ci sarà alcun sequel del film. La decisione sarebbe stata presa in seguito alla delusione per i risultati ottenuti dal film di Michael Bay. Netflix avrebbe optato per progetti meno dispendiosi ma più redditizi.

"Non abbiamo provato la sensazione di essere arrivati al punto sperato dal punto di vista creativo. Si è trattato di un buon successo ma alla fine pensiamo di non aver raggiunto l'obiettivo in modo da giustificarne un ritorno. Semplicemente non c'era quel profondo amore per quei personaggi o quel mondo" ha dichiarato Scott Stuber, capo della sezione cinema di Netflix. Tutto questo nonostante le premesse della star protagonista: Ryan Reynolds era interessato a girare un sequel di 6 Underground, che a questo punto non vedrà mai la luce.



Quando il film si stava preparando all'uscita, Michael Bay ne aveva parlato ai fan su Instagram:"L'estate scorsa ero in Europa a girare un grande film per Netflix, in tutta Italia, e in altre parti d'Europa; è un grande film con Ryan Reynolds, grande azione, divertimento. Un film divertente, è una specie di ritorno alla mia vecchia scuola. Penso che il trailer uscirà martedì. Non mi è davvero permesso confermarlo, penso che lo studio mi ucciderà".

6 Underground racconta la storia di sei individui provenienti da tutto il mondo e i migliori in assoluto nel loro campo che vengono scelti per le loro abilità e il desiderio di cancellare il passato in funzione di un futuro migliore. A radunarli un leader chiamato Uno. Il cast comprende anche Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins e Ben Hardy.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di 6 Underground.