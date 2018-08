6 Underground, anche Melanie Laurent nel cast del film Netflix diretto da Michael Bay

È oggi l'affidabile Deadline a riportare la notizia che Melanie Laurent (Bastardi senza gloria) è ufficialmente entrate nel cast dell'annunciato e atteso 6 Underground di casa Netflix, nuovo action-thriller diretto da sua maestà Michael Bay (Transformers) e con protagonista Ryan Reynolds (Deadpool).

Insieme alla Laurent, il sito riporta anche l'entrate nel cast di Payman Maadi, attore iraniano visto recentemente in 13 Hours e A Separation. Non è ovviamente chiaro quali ruoli andranno a ricoprire, ma questo vale anche per la parte principale di Reynolds, dato che il progetto è ancora avvolto nel più totale mistero.



6 Underground sarà co-prodotto e distribuito da Netflix e segnerà sia la prima collaborazione tra Michael Bay e la star di Deadpool, sia la prima collaborazione tra Bay e il colosso delle piattaforme streaming. L'altro grande co-produttore è Skydance, che ha sviluppato il progetto con Bay e Reynolds prima di prendere contatti con Netflix.



Il film riunirà insieme anche Reynolds e gli sceneggiatori dei due Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick. La storia del film si basa infatti completamente su di un'idea originale dei due scrittori. Non si hanno ancora notizie sulla trama vera e proprio del progetto, ma sappiamo che sarà un grande film d'azione. D'altronde stiamo pur sempre parlando di un film di Michael Bay.



Le riprese di 6 Underground sono previste per la fine del mese di luglio e la release su Netflix per il 2019, anche se la data non è ancora stata ufficializzata.