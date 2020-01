Netflix svela i numeri di views per 6 Underground e Klaus, ma non per The Irishman

La film d'azione 6 Underground diretto da Michael Bay e con protagonista Ryan Reynolds è stato visto da 83 milioni di famiglie abbonate al servizio di streaming on demand Netflix nelle sue prime quattro settimane di programmazione.

Lo ha dichiarato il colosso dello streaming in queste ore in base alla propria metrica di giudizio, che non è verificata da terze parti e che considera uno spettatore come qualcuno che guarda almeno due minuti di un film o di una serie tv (in precedenza, era al 70%) e non conta più spettatori che utilizzino lo stesso account.

Il cambiamento della metodologia, rivelato nella lettera agli azionisti, rende difficile confrontare il pubblico di 6 Underground con altri film di Netflix, e gli addetti ai lavori sostengono che Bird Box, con Sandra Bullock, rimane il film originale più visto sullo streamer. Curiosamente, il servizio non ha condiviso i numeri di spettatori del primo mese per The Irishman di Martin Scorsese o Marriage Story di Noah Baumbach, entrambi in competizione per gli Oscar come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura agli Oscar 2020. Tuttavia, ha confermato che Klaus di Sergio Pablos, il primo lungometraggio animato dello streamer a sua volta candidato come miglior film d'animazione, è stato visto da 40 milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni di programmazione.

"Anche i film nominati prodotti dallo studio Netflix come The Irishman, Marriage Story e The Two Papes sono stati molto apprezzati dai nostri abbonati" si è limitato a comunicare il servizio di streaming. "Avendo lanciato la nostra casa di produzione originale poco meno di cinque anni fa, questo è un risultato orgoglioso e una testimonianza del talento creativo con cui collaboriamo."

Secondo Netflix la nuova metrica da due minuti è più equa nel determinare il fattore "scegli cosa guardare". "In questo modo, i titoli brevi e lunghi vengono trattati allo stesso modo, livellando il campo di gioco per tutti i tipi di contenuti, incluso quelli interattivi, che non hanno una lunghezza fissa. La nuova metrica è mediamente superiore di circa il 35% rispetto alla metrica precedente. Ad esempio, 45 milioni di famiglie hanno scelto di guardare Il Nostro Pianeta sotto questa nuova metrica, rispetto alle 33 milioni rivelate dalla metrica precedente", afferma la lettera.

