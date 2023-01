6 Undergound, Michael Bay indagato in Italia per aver ucciso... un piccione!

Secondo The Wrap, il regista Michael Bay è stato accusato di aver ucciso un piccione durante le riprese di una scena del film 6 Underground in Italia. I piccioni sono considerati specie protetta nel Belpaese e nell'Unione Europea, e sul territorio nostrano è illegale danneggiare, uccidere o catturare qualsiasi uccello selvatico.

Una persona anonima sul set del film avrebbe scattato una foto in cui si vedrebbe il volatile ucciso da un carrello usato nella lavorazione. La persona avrebbe denunciato il fatto alle autorità locali e per questo motivo è stato aperto un procedimento giudiziario.



Il team legale del regista avrebbe tentato di evitare il processo nel corso dell'ultimo anno ma invano. Bay nega le accuse a suo carico e ha dichiarato di confidare in un esito positivo del procedimento:"Sono un noto amante degli animali e un grande attivista. Nessun animale coinvolto nella produzione è stato ferito o danneggiato. Né in qualsiasi altra produzione a cui ho lavorato negli ultimi trent'anni. Abbiamo prove video molto chiare, una moltitudine di testimoni e agenti di sicurezza che ci assolvono da queste affermazioni. E confutano l'unica foto dei paparazzi che fornisce una storia falsa".



Nonostante le brutte notizie sul sequel di 6 Underground è possibile recuperare su Netflix il film, distribuito nel dicembre 2019. 6 Underground racconta la storia di un gruppo di persone intenzionate a cancellare il proprio passato per costruirsi un futuro migliore. La squadra, composta dai migliori prospetti nei rispettivi campi, viene radunata da un leader chiamato Uno. Il cast del film è composto da Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Adria Arjona e Dave Franco.



