6 Giorni 7 notti, Harrison Ford ha un curioso difetto di pronuncia sul termine nuclear

In occasione del ritorno in onda di Sei giorni sette notti, commedia romantica d'avventura diretta da Ivan Reitman e con protagonisti Harrison Ford e Anne Heche, abbiamo raccolto per voi alcune curiosità imperdibili sulla produzione.

L'aereo su cui vola Quinn è un DeHavilland: Harrison Ford è un pilota con licenza e possiede proprio un DeHaviland , ma ha anche pilotato quello nel film. Ha dovuto passare diverse certificazioni per la compagnia assicurativa per permettergli non solo di volare, ma anche di volare con il resto del cast nell'aereo.

È la stessa isola in cui è stato girato il film King Kong (1976).

Alla sua audizione, Anne Heche disse che Star Wars fu il primo film che avesse mai visto : Harrison Ford la scelse personalmente come sua co-protagonista scartando Gwyneth Paltrow, Julia Roberts, Meg Ryan e Uma Thurman.

Anche Temuera Morrison fa parte del franchise di Star Wars: sarebbe stato Jango Fett ne L'Attacco dei Cloni.

In questo film, Harrison Ford è un pilota che avvisa un collega di "Allontanati dal mio aereo". Nel suo film precedente, Air Force One (1997), nonostante non interpreti un pilota rimprovera un altro personaggio gridando: "Scendi dal mio aereo!".

Inoltre, è il secondo film insieme a Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo in cui è evidente il difetto di pronuncia della parola nuclear: la star infatti pronuncia il termine "nuclear" come "nucular", un errore per i quali erano noti anche i presidenti Dwight D. Eisenhower e George W. Bush; anche il professore di Oxford Marcus du Sautoy lo utilizzò in un documentario della BBC, e Orson Welles pronunciò "nucular" mentre parlava al raduno "No Nukes" del 1982 a Central Park a New York City.

