58 foto in alta risoluzione di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Porg inclusi!

Date un'occhiata a queste cinquantotto still in alta risoluzione di Star Wars: Episodio VIII . Il film esce da noi, in sala, a partire dal prossimo 13 dicembre. Praticamente mancano solo tre settimane, siete pronti?

Nelle 58 still troviamo anche i piccoli Porg, oltre ai personaggi che conosciamo della nuova trilogia, a quelli della prima, e a un sacco di momenti chiave che vedremo nella pellicola diretta da Rian Johnson.

La cosa straordinaria, fino ad ora, è che la Lucasfilm è stata molto attenta a non rivelare alcun tipo di dettaglio o anticipazione di rilievo sul film in uscita tra meno di un mese: anche se gli attori hanno rilasciato via, via interviste e stanno per fare comparsate televisive, in verità nulla di fondamentale è stato detto.

E, anche se si sono susseguiti dei rumor, c'è sempre il punto interrogativo che aleggia su di noi: non sappiamo mai se ciò che viene detto o quello che ci viene mostrato nei trailer, sia indice di avvenimenti che vedremo davvero sullo schermo o solo un tentativo di sviarci per non rovinare la sorpresa (che è poi quello che speriamo tutti, nonostante la spasmodica "fame" di news).

La Disney, con queste 58 foto in HD, ci regala un'occhiata ravvicinata a tutti i personaggi, sia a quelli nuovi, che a quelli che già conosciamo. Inoltre, ed è bellissimo, ci sono degli scatti che immortalano proprio il corso delle riprese, il regista al lavoro, gli attori sul set.

Date uno sguardo e diteci cosa ne pensate nei commenti.

Star Wars: Gli ultimi Jedi arriva in sala il 13 dicembre 2017.