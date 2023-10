57 secondi, spiegazione del finale del film con Morgan Freeman

57 Secondi va ad inserirsi in quel filone cinematografico che sta tentando di sfruttare in maniera più o meno originale quel trend dei viaggi nel tempo che da un po' sembra aver conquistato il cuore dell'industria dell'intrattenimento: ma a quali conclusioni arriva il film con Josh Hutcherson e Morgan Freeman?

La trama del film, riassumendola per grandi linee, ci racconta le vicende di Franklin, un ragazzo deciso a svelare il marcio che si cela dietro l'azienda farmaceutica più importante del mondo, rea di aver messo in commercio un farmaco che creerebbe dipendenza e a causa del quale è recentemente morta sua sorella: le cose si complicano parecchio quando il nostro, nel salvare il guru della tecnologia Anton Burrell, entra in possesso dell'anello tramite il quale quest'ultimo riesce a riavvolgere il tempo di esattamente 57 secondi.

Il finale del film, in effetti, non ci riserva particolari sorprese o colpi di coda: Franklin riesce a incastrare Thorenson (il magnate di cui sopra), con quest'ultimo che muore nell'incidente aereo causato dallo scontro con la polizia dopo aver rapito Franklin e la sua ragazza, Jala. A missione compiuta, il nostro viene raggiunto da Burrell, che gli rivela di aver monitorato per tutta la vicenda l'utilizzo fatto dell'anello, convincendosi che il ragazzo sia la persona giusta per aiutarlo a sviluppare quel tipo di tecnologia a scopi benefici.

Per Franklin, però, la soluzione è un'altra: il personaggio di Josh Hutcherson rivela a Burrell di aver distrutto l'anello, dicendosi convinto di aver già salvato il mondo tramite il suo gesto per poi allontanarsi in compagnia di Jala. Cosa ne dite? Un finale soddisfacente? Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di 57 Secondi.