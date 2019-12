Con 567 nuovi votanti agli Oscar, ora l'Academy conta oltre 9.000 membri

Quando parliamo degli Oscar, spesso dimentichiamo che i premi vengono assegnati con il voto di migliaia di professionisti appartenenti a diversi settori cinematografici e membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che in vista della prossima edizione ha rimpolpato le proprie fila raggiungendo il più altro numero di votanti dal 1945.

Secondo quanto riportato da The Wrap, l'associazione che ogni anno assegna il premio più prestigioso nell'ambito della settima arte ora conta di 9.537 membri, un aumento di 685 rispetto agli 8.952 dello scorso dicembre. Di questi, 8.469 voteranno alla cerimonia degli Oscar che si terrà il prossimo febbraio (567 in più rispetto all'edizione precedente).

Registi, direttori della fotografia, montatori, truccatori e i numerosissimi attori (1.324 in totale) sono solo alcune della categorie rappresentate dall'Academy, di cui fanno parte tra gli altri anche produttori, sceneggiatori, addetti gli effetti speciali e direttori del casting. Di seguito trovate il totale aggiornato dei membri votanti divisi per categoria:

Attori: 1,324 (+19)

Direttori del casting: 128 (+11)

Direttori della fotografia: 273 (+9)

Costume Designer: 154 (+1)

Registi: 526 (+7)

Documentaristi: 486 (+86)

Dirigenti: 591 (+64)

Montatori: 345 (+22)

Truccatori e acconciatori: 206 (+17)

Marketing e Pubbliche Relazioni: 514 (+59)

Musicisti: 345 (+14)

Produttori: 583 (+31)

Scenografi: 343 (+21)

Cortometraggi e film animati: 740 (+81)

Sonoro: 503 (-3)

Effettisti: 545 (+48)

Sceneggiatori: 485 (+40)

La nuova stagione dei premi è stata da poco inaugurata con le nomination dei Golden Globes 2020, tra cui spiccano le candidature di Joker, The Irishman, C'era una volta a Hollywood e Storia di un matrimonio, alcuni dei film più discussi in vista degli Academy Awards sin dalla loro presentazione ai Festival di Cannes e Venezia. L'acclamato Parasite di Bong Joon-Ho, di recente premiato dai critici di Los Angeles, si è dovuto invece "accontentare" di una nomination per la regia.