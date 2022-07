(500) giorni insieme, Zooey Deschanel difende Sole:'Non è una villain'

(500) giorni insieme è una commedia romantica che si è differenziata dalle altre soprattutto perché i due protagonisti, Tom (Joseph Gordon-Levitt) e Sole (Zooey Deschanel) viaggiano in direzioni opposte. Nel corso degli anni Sole ha subito l'astio dei fan per aver rifiutato la proposta di Tom. Non tutti la pensano così.

Secondo Zooey Deschanel gli spettatori hanno interpretato erroneamente il suo personaggio come la 'cattiva di turno', ma l'attrice propone ai fan di dare uno sguardo maggiormente approfondito alla questione. Su Everyeye trovate la recensione di (500) giorni insieme.



"Sento questa interpretazione della storia fin da quando il film è uscito, è una reazione molto emotiva. La gente era desiderosa di vedere questi due personaggi rimanere insieme. Ma il fatto che non si verifichi rende il film maggiormente interessante. Lei lo dice sin dal principio di non volere una relazione ma lui ignora questa cosa. La scena più rivelatoria in quest'ottica è quella in cui lei gli dice che non aveva mai detto quella cosa a nessuno prima di lui e lui trasforma tutto in una questione che ha a che fare con lui. Si fissa con questi dettagli, come la sua passione per i The Smiths, che non hanno nulla a che fare con lei in quanto persona. A tutta la gente che pensa che Sole sia una villain dico: provate a rifletterci un po' più a fondo".



E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con Zooey Deschanel o ritenete che il film dovesse avere un finale differente?

Nel 2019 è stata organizzata la reunion di (500) giorni insieme, con un servizio fotografico che ha coinvolto Deschanel e Joseph Gordon-Levitt.