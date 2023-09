50 Sfumature di Grigio, l'assurda dieta di Jamie Dorman: pasti anche alle 4 del mattino!

Il sottoporsi a periodi di enorme stress dal punto di vista fisico è un qualcosa con cui molti attori hanno una certa familiarità (per informazioni chiedere a Christian Bale, tanto per fare un nome a caso): quanto fatto da Jamie Dorman per Cinquanta Sfumature di Grigio, però, rischierebbe di mettere in crisi anche i più navigati.

In vista del film al quale Dakota Johnson prese parte per 'colpa' di una star di Oppenheimer, infatti, Dorman si preparò in modo da risultare idoneo alla descrizione del suo Christian Grey, che la sceneggiatura indicava come qualcosa di molto simile all'"epitome della bellezza maschile". Ma come si ottiene un simile risultato?

La routine di Dorman durante quel periodo prevedeva un allenamento giornaliero della durata di circa 3 ore; per quanto riguarda la dieta, questa consisteva in 5 shaker di proteine al giorno (uno da bere addirittura alle 4 del mattino prima di tornare a dormire, per quanto possibile)... E nient'altro!

L'intenzione del nostro Jamie, infatti, era quella di non esagerare con il metter massa (Grey, d'altronde, non è certo un peso massimo): l'attore voleva però risultare perfettamente definito, e puntò quindi a far risaltare il più possibile quegli addominali già decisamente sviluppati grazie al suo precedente lavoro da modello di intimo. Cosa ne dite? Obbiettivo raggiunto? Diteci la vostra nei commenti!