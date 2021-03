50 sfumature di grigio, arriva il nuovo romanzo ufficiale: svelata la data di uscita

I fan della serie di 50 sfumature di grigio saranno contenti di scoprire che l'autrice E.L. James è pronta a pubblicare un nuovo romanzo della serie, l'ultimo della saga.

Come alcuni di voi sapranno, la collana letteraria di 50 sfumature di grigio negli anni si è arricchita del punto di vista di Christian, protagonista dei romanzi Grey e Darker che raccontano la medesima storia di Anastasia Steele, ma dal punto di vista del suo partner: il nuovo romanzo, intitolato Freed, seguirà lo stesso iter dei due precedenti e sarà uno spin-off di Sfumature di rosso incentrato sul matrimonio tra Christian Grey e Anastasia Steele.

Freed rappresenta la conclusione della serie, e in una dichiarazione tramite comunicato stampa la James ha espresso la sua eccitazione per la tanto attesa pubblicazione, fissata per il prossimo 1 giugno: “Questa storia è stata un lavoro d'amore, che i miei lettori stavano aspettando con impazienza. Per me, proprio come per Anastasia Steele, Christian è un personaggio stimolante, esasperante e infinitamente affascinante. Vivere nella sua testa è stata dura, ma in Freed ho avuto modo di esplorare aspetti della sua vita che abbiamo solo intravisto nella trilogia originale, e inoltre ho potuto seguire la sua crescita emotiva in risposta all'amore e alla compassione di Ana."

