50 Cent vorrebbe dirigere un film del Marvel Cinematic Universe

Il rapper 50 Cent ha esordito ufficialmente alla regia grazie a Power, la serie televisiva del network STARZ giunta alla sesta stagione e che lui produce dal 2014, e l'esperienza deve essere piaciuta al punto da spingerlo ad affermazioni abbastanza entusiastiche.

Comparendo all'improvviso su Instagram, e postando un'immagine di un suo alias invecchiato digitalmente e rinominato "50 Scorsese", il celebre artista di New York ha dichiarato:

"Ora che sono un grande regista e tutto il resto, STARZ non può permettersi di pagarmi per fare un altro episodio di POWER. Penso che farò direttamente il prossimo film Marvel. Se non mi porta via troppo tempo."

Tra i commenti dei suoi follower molti detrattori ma anche tanti fan incuriositi dall'idea, che hanno sottolineato come l'episodio di Power diretto da Curtis 50 Cent Jackson sia stato il migliore della stagione finora; alcuni gli hanno suggerito di volare basso, prima di mirare al franchise più popolare della storia del cinema, magari dirigendo tutti i restanti episodi della stagione della sua serie.

Tecnicamente, Jackson aveva già esordito alla regia: si trattava però di in un film direct-to-video, Before I Self Desctruct, rilasciato nel 2009 in contemporanea con un suo album rap dallo stesso titolo.

50 Cent è solo l'ultima celebrità che di recente hanno dimostrato il loro interesse per il MCU o i cinecomics in generale: una di queste è stata Alexandra Daddario, mentre il wrestler CM Punk vorrebbe interpretare Moon Knight o Kraven il Cacciatore.