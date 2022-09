50 Cent: rivelati i dettagli dei tre film horror realizzati dal rapper

Qualche tempo fa, il rapper 50 Cent ha firmato un contratto per la creazione di tre film horror con Arts District Entertainment, società di produzione guidata da Roger Birnbaum, Eli Roth e Michael Besman, e con lo studio indipendente 3BlackDot attraverso il suo banner G-Unit Film & Television.

50 Cent, che farà parte de I Mercenari 4, si sta dando parecchio da fare in questa suo nuova avventura nel mondo del cinema e oggi sono arrivati alcuni degli importanti aggiornamenti riguardanti la sua collaborazione con Eli Roth. Infatti, sono stati annunciati i titoli delle tre pellicole horror in lavorazione: The Gun, Trackmaster e Creature House.

I film sono stati affidati ad un team di sceneggiatori, composto da Kirkland Morris (BMF; Power Book IV: Force), Justin Calen-Chenn (Bel-Air), Dallas Jackson (Blumhouse's Thriller; The System) e Kevin Grevioux (King di Killers; Underworld). Tutte le storie avranno un focus sull'inclusione BIPOC (Black, Indigenous and People of Color), termine nato in seguito ai movimenti di protesta Black Lives Matter dopo l'uccisione di George Floyd.

In The Gun, scritto da Kirkland Morris, il protagonista è "un giovane con un brillante futuro che cercherà di vendicarsi per l'omicidio di suo padre e che troverà una pistola infestata da una forza del male".

La sinossi di Trackmaster, scritto da Justin Calen-Chenn, recita: "Un duo rap usa un ritmo dalle origini misteriose nel loro nuovo singolo e scatena accidentalmente uno spirito antico che uccide brutalmente chiunque lo ascolti".

Infine, Creature House, di Dallas Jackson e Kevin Grevioux: "Dopo la morte prematura di un leggendario guru del trucco e degli effetti visivi, un gruppo di suoi amici e nemici si riunisce nel suo studio, ma si ritroveranno intrappolati nel museo del film horror dell'artista mentre le creature della mostra prendono vita in modo soprannaturale".