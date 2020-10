50 Cent, il rapper firma un contratto per realizzare tre film horror

Il rapper e attore 50 Cent ha firmato un contratto per creare tre film con Arts District Entertainment, società di produzione guidata da Roger Birnbaum, Eli Roth e Michael Besman, e con lo studio indipendente 3BlackDot attraverso il suo banner G-Unit Film & Television. Nelle ultime ore sono state pubblicate alcune dichiarazioni su questo accordo.

"Sia 50 che James [Frey, che sovrintende tutto lo sviluppo creativo e la produzione di 3BlackDot] non si sono mai allontanati da tematiche controverse e spinte fino al limite, e hanno ottenuto enormi impatti culturali globali dalla loro pura energia creativa per portare lo stesso divertimento e lo stesso pericolo in questa nuova fantastica lista di film dell'orrore di alto livello. Vogliamo fare i film che gli altri hanno troppa paura di fare" ha confessato Eli Roth.



Ecco le dichiarazioni di 50 Cent:"Eli, James, Roger, Michael e 3BlackDot saranno grandi partner nell'acquisizione del genere horror da parte di G-Unit Film and Television. Non vedo l'ora di mostrare al mondo quello che stiamo costruendo".

Eli Roth aveva precedentemente collaborato con 3BlackDot al progetto Clownpocalypse, in un accordo che includeva un film, un videogame, un evento dal vivo, una limited series e merchandising.

Ad inizio anno Roth ne aveva parlato in questi termini:"Ho passato momenti meravigliosi collaborando con James Frey e l'incredibile team di 3BlackDot. Dall'ideazione alla creazione al gioco, in ogni fase del processo nessuna idea si è rivelata troppo folle".



Eli Roth nei prossimi mesi girerà il film Borderlands, mentre nell'autunno 2019 50 Cent ha dichiarato di voler dirigere un film del Marvel Cinematic Universe.