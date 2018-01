50 Cent curioso di come andrà al botteghino Escape Plan 2

non ha ottenuto il successo di critica chesperava ma ciò non ha significato un accantonamento del progetto e soprattutto di un sequel.è infatti pronto per arrivare nelle sale cinematografiche nel 2018.tornerà nei panni di Ray Breslin anche in questo secondo capitolo.

Non tornerà in Escape Plan 2 invece Arnold Schwarzenegger, e il ruolo del co-protagonista è andato a Dave Bautista, il quale si è detto assolutamente entusiasta di questo nuovo film, definendolo completamente diverso dall'originale.

Nel frattempo uno dei membri del cast, 50 Cent, ha espresso curiosità sul risultato che otterrà il film al box-office. Nel corso di un'intervista per Den of Thieves, 50 Cent ha parlato di come il sequel potrebbe far meglio addirittura fuori dagli Stati Uniti:"Sono davvero interessato e curioso di vedere come andrà al botteghino. Non andrà male soprattutto fuori dall'America, anche perché c'è una star come Sylvester Stallone. Si tratta di un progetto eccitante."

50 Cent riprenderà il ruolo di Hush in Escape Plan 2, l'esperto di computer e miglior amico di Ray Breslin (Sylvester Stallone). Probabilmente Hush avrà un ruolo più importante in questo sequel.

I fan di Escape Plan saranno senza dubbio entusiasti di vedere 50 Cent in questo sequel e potenzialmente anche nei prossimi film del franchise. Al momento il rapper e attore sembra più curioso di sapere come andrà il film piuttosto che convinto del fatto che andrà bene. Non sarebbe la prima volta, in ogni caso, che un film americano ottiene un successo maggiore all'estero che negli USA.

Vedremo 50 Cent anche nel film Nella tana dei lupi, diretto da Christian Gudegast e interpretato da Gerard Butler.