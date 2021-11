50 Cent è sopra un carro armato nella nuova foto de I mercenari 4

Dopo che le recenti foto dal set de I mercenari 4 ci hanno mostrato Jason Statham contro Iko Uwais, una nuova immagine dal prossimo episodio della saga con Sylvester Stallone vede il rapper 50 Cent seduto sopra un carro armato.

"Vengo dal South Side, quelli che vengono da lì hanno sempre qualcosa da dimostrare" ha scritto 50 Cent nel post che trovate in calce all'articolo. "Molta gente sa che sono bravo in quello che faccio. Chi non lo sa, lo saprà molto presto. Vivi da soldato e muori da soldato!".

Come molti di voi sapranno, 50 Cent in precedenza era apparso al fianco di Stallone nella saga di Escape Plan, e adesso è stato reclutato per il nuovo capitolo della saga de I mercenari. Sylvester Stallone ha già finito le riprese del prossimo film della saga, quindi non è noto al momento se i due attori avranno delle scene insieme: quel che è certo è che il vero protagonista del nuovo capitolo sarà Lee Christmas, il personaggio interpretato da Jason Statham, con I mercenari 4 che sarà anche una sorta di spin-off dedicato al famoso mercenario.

Ricordiamo che I mercenari 4 includerà anche il ritorno di Dolph Lundgren e Randy Couture. Tra i nuovi arrivati invece il cast ha accolto anche Andy Garcia, Megan Fox e Tony Jaa. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.